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Фон дер Лайен: ЕС отново има реална перспектива за разширяване след години на застой

Фон дер Лайен: ЕС отново има реална перспектива за разширяване след години на застой
АР/БТА

Тя открои напредъка на няколко държави кандидатки

Пред Европейския съюз отново се открива реална възможност за разширяване след дългогодишно забавяне на процеса. Това заяви председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен по време на форум в Брюксел, в който участват европейски лидери, еврокомисари и представители на Европейския парламент.

Тя открои напредъка на няколко държави кандидатки. Черна гора е близо до приключване на преговорите за присъединяване, Албания постига значителни резултати, а Украйна и Молдова продължават да напредват въпреки сериозния натиск, на който са подложени.

Фон дер Лайен подчерта, че с увеличаването на броя на държавите членки ЕС трябва да запази способността си да взема решения и да реагира своевременно на предизвикателствата. Според нея съществуващите европейски договори предоставят възможности за по-ефективно приемане на решения, които трябва да бъдат използвани.

Председателят на Европейската комисия предупреди, че свободата и независимостта на Европа вече не могат да се приемат за гарантирани. По думите ѝ решенията, които европейските лидери вземат днес, ще определят развитието на континента през следващите десетилетия.

Тя призова за политическа решителност, сравнима с тази, проявена при голямото разширяване на ЕС през 2004 г. и в следващите години.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос също определи настоящия момент като особено важен за бъдещето на Съюза. Според нея никога досега не е имало толкова сериозни политически пречки пред процеса на присъединяване.

Кос заяви, че Русия се опитва да попречи на европейското обединение, но ЕС няма да допусне това. Тя припомни, че разширяването е било основен инструмент за изграждането на мир и стабилност след края на Студената война и продължава да има същото значение за бъдещето на Европа.

Във форума в Брюксел се очаква да участват още председателят на Европейския съвет Антонио Коща, еврокомисарите Валдис Домбровскис и Андрюс Кубилюс, президентите на Финландия Александър Стуб и на Молдова Мая Санду, както и премиерите на Украйна Серхий Корецки, Албания Еди Рама, Черна гора Милойко Спаич и Република Северна Македония Християн Мицкоски.

 
 
 

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