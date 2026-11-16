Арест в Габрово: Мъж държал близо 44 грама марихуана и пистолет

46-годишен мъж е задържан в Габрово, след като полицията открила наркотици, огнестрелно оръжие и боеприпаси в обитаван от него имот. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

На 15 ноември полицейски служители извършили претърсване на частния имот, при което намерили близо 44 грама марихуана.

В хода на проверката са открити още пистолет и три патрона.

След установяване на находките 46-годишният мъж е задържан.

По случая се води разследване, като към момента от полицията не съобщават допълнителни подробности за произхода на оръжието и наркотичните вещества.