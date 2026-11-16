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Променлива облачност и дъжд на места утре

Променлива облачност и дъжд на места утре
pixabay

Облачността временно ще намалее, но вечерта отново ще се увеличи

През нощта дъжд ще вали на много места в страната, като валежите ще се придвижват от запад на изток. До сутринта те ще спрат, а облачността временно ще се разкъса и намалее. Вечерта обаче отново ще се увеличи.

В часовете преди обяд мъгли ще има на места по поречието на Дунав и в по-голямата част от Горнотракийската низина.

Вятърът ще бъде слаб, до умерен в Източна България, от запад-югозапад. Вечерта ще промени посоката си от юг-югозапад.

Минималните температури ще бъдат между 4° и 9°, а максималните ще достигнат 13°-18°. В София се очакват около 5° минимална и 13° максимална температура.

В планинските райони облачността ще бъде разкъсана, като преди обяд на отделни места се очакват слаби валежи. Вятърът ще бъде силен до бурен от запад-югозапад. Температурите ще достигнат около 9° на 1200 метра и около 2° на 2000 метра височина.

По българското Черноморие ще преобладава значителна облачност. Преди обяд на места ще превали дъжд, но след това валежите ще спрат, а облаците постепенно ще се разкъсат и времето ще стане предимно слънчево. Вятърът ще бъде умерен от запад-северозапад, като до края на деня ще се ориентира от югозапад.

Максималните температури по крайбрежието ще бъдат между 15° и 18°. Морската вода ще е 15°, а вълнението ще достига около 2 бала.

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