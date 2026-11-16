Мицкоски настоява за по-справедлив процес на разширяване на ЕС

Разширяването на Европейския съюз трябва да продължи въз основа на постигнатите резултати, но с повече динамика, справедливост и предвидимост. Това заяви премиерът на Северна Македония Християн Мицкоски след участието си във Форума за разширяване на ЕС за 2026 г., организиран от Европейската комисия в Брюксел.

Мицкоски присъства на събитието заедно с еврокомисаря по разширяването Марта Кос. Двамата проследиха обръщението на председателя на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен, с което беше открит форумът.

Според македонския премиер разширяването на ЕС има стратегическо значение за целия европейски континент, тъй като представлява дългосрочна инвестиция в мира, стабилността и сигурността.

Той подчерта, че европейската интеграция остава стратегически ангажимент и дългосрочен национален интерес на Северна Македония.

„Нашият ангажимент за реформи, защита на националните интереси и изпълнение на европейските стандарти трябва да бъде съпроводен от ясна и надеждна европейска перспектива“, заяви Християн Мицкоски.

През последните години спорът с България се превърна в основната политическа пречка пред напредъка на страната. Правителството на Християн Мицкоски настоява за промяна на договорената рамка и предлага конституционните изменения да влязат в сила едва при присъединяването към ЕС. София обаче отхвърля този вариант и настоява поетият ангажимент да бъде изпълнен преди придвижването на преговорите.

В доклада си за 2026 г. Европейската комисия отчита, че Северна Македония не е постигнала напредък по приемането на необходимите конституционни промени. Същевременно Брюксел посочва необходимостта от допълнителни усилия в областта на върховенството на закона и борбата с корупцията. Страната продължава да изпълнява реформи по Плана за растеж за Западните Балкани, но все още не е отворила нито един преговорен клъстер.

Християн Мицкоски определи като по-добър от миналогодишния доклада на Европейската комисия за напредъка на страната по пътя към членство в Европейския съюз.

На съвместна пресконференция с ръководителя на Делегацията на ЕС в Скопие Михалис Рокас Мицкоски посочи, че в документа няма оценка за регрес и че страната е повишила нивото си на готовност за членство в две преговорни области.

"Докладът не съдържа нито една оценка за регрес. Точно обратното, нивото на готовност за членство в Европейския съюз се е увеличило в две преговорни глави, а именно в областта на цифровата трансформация и медиите, както и в образованието и културата", заяви Мицкоски.

Според него оценките за съответствието на външната политика и политиката за сигурност на Северна Македония с тази на ЕС потвърждават стратегическия ангажимент на страната към европейската интеграция. В същото време обаче той отбеляза, че въпросът за необходимите конституционни промени остава нерешен.

Мицкоски заяви, че Скопие продължава да се стреми към членство в ЕС, но определя "двустранния спор с България" като пречка пред интеграционния процес.

"Нашата позиция остава, че европейската интеграция трябва да се основава на ясни правила, предвидим процес и взаимно доверие. Нашата страна е задължена да осъществи реформите. Европейският процес има необходимост от последователност и предвидимост. Въпреки всички предизвикателства и всички трудности, с които се сблъскахме през последните десетилетия, нашата решимост за пълноправно членство в Европейския съюз остава непроменена. Спорът с източния ни съсед и наложеният двустранен спор, който последното правителство прие да бъде включен в общите критерии за членство, със сигурност представлява пречка в развитието на интеграционните процеси", заяви Мицкоски.