Турция подготвя 52 пътни участъка за излитане и кацане на дронове

Турция подготвя участъци от пътната си инфраструктура, които да могат да се използват като писти за излитане и кацане на безпилотни летателни апарати при бедствия, аварии и извънредни логистични ситуации. Това съобщава вестник „Йени Шафак“, позовавайки се на министъра на транспорта и инфраструктурата Абдулкадир Уралоглу.

По думите му са проучени общо 9562 участъка от републиканската пътна мрежа, които отговарят на необходимите физически изисквания. От тях са избрани 52 потенциални места за подобни операции – седем в първия етап и още 45 в следващия.

Първото изпитание на концепцията вече е проведено на пътя между градовете Балъкесир и Маниса в Западна Турция. По време на учение бойните безпилотни апарати „Акънджъ“ (AKINCI) и „Байрактар ТВ2“ (Bayraktar TB2) успешно са излетели и кацнали върху пътното платно.

За целта са направени промени в инфраструктурата. Изградени са три паркинг зони с обща площ от 3600 кв. м, премахнати са 5200 метра предпазни мантинели, а 45 пътни знака са модифицирани, така че да могат бързо да бъдат отстранявани при необходимост.

По време на изпитанията пътният участък е бил затворен за движение в продължение на пет часа, като автомобилите са пренасочвани по обходни маршрути.

Уралоглу подчерта, че проектът показва как съществуващата транспортна инфраструктура може да бъде използвана и за нуждите на страната при извънредни обстоятелства.

Учението е организирано от турското Министерство на националната отбрана с участието на сухопътните и военновъздушните сили, военноморските сили, бреговата охрана, жандармерията, полицията, Главната дирекция по пътищата и компанията производител „Байкар“.