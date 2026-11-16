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Украйна извърши рекордна нощна атака с 1336 дрона срещу Русия

Украйна извърши рекордна нощна атака с 1336 дрона срещу Русия
АП/БТА

Сергей Аксьонов, назначеният от Русия губернатор на Крим, заяви, че Украйна е ударила стратегически важния автомобилен и железопътен мост, който свързва полуострова с южния руски регион Краснодар

Украйна предприе най-мащабната си нощна атака с дронове срещу Русия от началото на пълномащабната война през 2022 г., сочат данни на Министерството на отбраната от понеделник, цитирани по Ройтерс. Москва заяви, че силите ѝ за противовъздушна отбрана са свалили 1336 украински дрона в 16 региона.

Това надминава предишния рекорд от 1254 дрона, регистриран на 29 октомври, и е част от тенденция на увеличаване на мащаба и честотата на украинските атаки с дронове от лятото към есента.

Руското Министерство на отбраната съобщи, че противовъздушната отбрана е свалила част от украинските дронове над Крим – черноморския полуостров, който Русия завзе и анексира от Украйна през 2014 г. – както и над водите на Азовско и Черно море.

Сергей Аксьонов, назначеният от Русия губернатор на Крим, заяви, че Украйна е ударила стратегически важния автомобилен и железопътен мост, който свързва полуострова с южния руски регион Краснодар. Кремъл определи щетите като незначителни. Автомобилното движение е било временно спряно за извършване на ремонтни дейности, но железопътният трафик продължава нормално, се казва в изявление на Министерството на транспорта.

От края на октомври насам Украйна също така рязко засили кампанията си от удари по руски петролни рафинерии, извършвайки атаки, за които украинският президент Володимир Зеленски заяви късно в неделя, че са извадили от строя над половината от рафиниращия капацитет на Русия – твърдение, което агенция Ройтерс не успя да провери независимо веднага.

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