Парламентарната комисия по бюджет и финанси ще проведе извънредно заседание днес, 17 ноември, на което ще разгледа на първо четене Бюджет 2027. Заседанието е насрочено за 10:30 часа, като за обсъждането на финансовата рамка са предвидени шест часа.

В дневния ред са включени трите основни законопроекта – за държавния бюджет, за бюджета на Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) и за бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО). Проектите бяха одобрени от Министерския съвет на 16 ноември и внесени в Народното събрание.

Проектобюджетът за 2027 г. предвижда дефицит от 3,5% от брутния вътрешен продукт, възможност за поемане на нов държавен дълг до 8,6 млрд. евро и минимална работна заплата от 660 евро. Заложено е още увеличение на пенсиите със 7,8% от 1 юли, както и ръст на възнагражденията в бюджетната сфера.

Очаква се сериозни дебати да предизвикат предложените данъчни и осигурителни промени, както и разходите за заплати в публичния сектор. След разглеждането в бюджетната комисия трите законопроекта трябва да преминат през първо четене в пленарната зала, преди да започне обсъждането им на второ четене.