Смъртта на 18-годишната Милена, прегазена от пиян граничен полицай, потресе Драгоман и цялата страна.

Извършителят е бил задържан от органите на реда непосредствено след произшествието и вече е с повдигнати обвинения. В кръвта му е имало 1,6 промила алкохол. Социалните мрежи буквално врят и кипят от коментари след трагедията.

В групите на Драгоман и съседния град Сливница, където Милена е била ученичка в 12 клас, публикациите в нейна памет следват една след друга. Хората я описват като лъчезарно, усмихнато и изключително позитивно момиче. Двата града са потресени от трагедията.

Тази вечер в Драгоман се проведе бдение в памет на 18-годишната Милена.

Хората се събраха и запалиха свещичка в памет на младото момиче, чийто живот бе отнет твърде рано.

Директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ Антон Златанов изрази дълбокото си възмущение от тежката катастрофа, при която загина 18-годишната Милена, а в инцидента е замесен служител на граничната полиция, шофирал след употреба на алкохол. Златанов присъства на бдение в Драгоман в памет на Милена.

Той бе категоричен, че полицаят ще бъде уволнен, като подчерта, че подобно поведение е абсолютно недопустимо за човек, призван да защитава човешкия живот.

„На всички ни омръзна да виждаме смърт по пътищата. В крайна сметка живеем в мирно време и това нещо трябва да спре“, заяви Златанов.

На политическата сцена фокус остана бюджетът.

Законопроектите за държавния бюджет, бюджета на държавното обществено осигуряване (ДОО) и Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) за 2027 година са внесени в Народното събрание, показва справка на интернет страницата на парламента.

Трите проекта бяха одобрени по-рано на днес на заседанието на Министерски съвет. Проектобюджетите ще бъдат разгледани на първо четене от парламентарната Комисия по бюджет и финанси на извънредно заседание, насрочено за утре (17 ноември).

Законопроектът за държавния бюджет на България за 2026 година е със заложен дефицит в размер на 3,5 на сто от брутния вътрешен продукт (БВП) на касова основа и дефицит от 4,2 на сто от БВП на начислена основа. Предвижда се през следващата година да бъде поет нов дълг в размер до 8,6 млрд. евро, като се очаква размерът на общите задължения да достигне 44,3 млрд. евро или 31,4 на сто от БВП в края на годината.

Правителството подготвя пакет от мерки на стойност 2 млрд. евро в подкрепа на домакинствата, индустрията и небитовите потребители на енергия. Това обяви вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев в ефира на NOVA. По думите му основната цел е да бъдат ограничени последиците от енергийната криза и да се гарантира предвидимост за гражданите и бизнеса.

„Сметките за парно и газ няма да се повишават. Това е нашето обещание към домакинствата през тежкия отоплителен сезон“, заяви Пулев.

Той посочи, че страната е изправена пред безпрецедентна енергийна криза, която по думите му Международната агенция по енергетика определя като най-голямата в историята.

Предвидените мерки ще обхванат както енергоемките предприятия, така и около 500 000 микро-, малки и средни компании. Условие за получаване на подкрепата ще бъде бизнесът да реинвестира 50% от предоставените средства в мерки за енергийна сигурност. Според министъра това ще допринесе за повишаване на производителността и конкурентоспособността на българската икономика.

Вицепремиерът коментира и проектобюджета за 2027 г., като призна, че финансовата ситуация остава трудна заради натрупания дефицит. Той съобщи, че правителството вече е предприело съкращения на 5000 щатни бройки в държавната администрация, като 120 от тях са в Министерството на икономиката.

Друга водеща тема бяха заплатите на работещите в съдебната система.

Обезщетението от 20 заплати при пенсиониране на магистратите и средствата за работно облекло на съдебните служители ще бъдат запазени. Това увери министърът на правосъдието Николай Найденов след среща с представители на ръководството на съдебната власт, посветена на възнагражденията и финансирането на системата в Бюджет 2027.

Срещата се проведе на фона на нарастващото недоволство сред съдебните служители заради предвиденото увеличение на заплатите с 5% и първоначалните намерения за ограничаване на средствата за облекло. По информация, представена по време на разговорите, финансовият министър вече е оттеглил предложението за намаляване на тези средства.

В срещата участваха представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев, председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова, изпълняващият функциите председател на Върховния административен съд Ваня Анчева и изпълняващият функциите главен прокурор Магдалена Лазарова, както и представители на организациите на съдебните служители.