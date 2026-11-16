Политическата воля и широкият обществен консенсус в държавите кандидатки са сред най-важните условия за успешното разширяване на Европейския съюз. Това подчерта външният министър Велислава Петрова по време на Годишния форум на ЕС по разширяването в Брюксел, съобщиха от Министерството на външните работи.

Събитието е организирано от Европейската комисия под патронажа на нейния председател Урсула фон дер Лайен, с участието на еврокомисаря по разширяването Марта Кос.

В изказването си Петрова посочи, че приемането на нови държави в ЕС създава възможности не само за страните кандидатки, но и за настоящите членки на Съюза. Сред основните ползи тя открои икономическия растеж, задълбочаването на сътрудничеството и засилването на контактите между европейските общества.

България продължава да подкрепя разширяването на ЕС, но при стриктно спазване на принципа за индивидуална оценка на всяка държава кандидатка, стана ясно от позицията на външния министър.

Според Петрова напредъкът по пътя към европейското членство трябва да се определя от конкретните резултати и реалното изпълнение на необходимите реформи, а не от политически съображения.

Тя припомни, че европейската перспектива на Западните Балкани е получила нов политически импулс по време на първото българско председателство на Съвета на ЕС през 2018 година.

Външният министър постави акцент и върху значението на добросъседските отношения, сигурността и регионалната стабилност като основни предпоставки за успешното придвижване на процеса на разширяване.

Във форума участваха и представители на Ирландия, Испания и Литва.

По-рано през деня Велислава Петрова коментира пред български журналисти в Брюксел и въпросите, свързани с евентуалните мирни преговори за Украйна и условията, поставяни от Русия.

„Преговорите за Украйна трябва да продължат и Европа трябва да участва активно, защото дава най-много помощ на украинската страна – финансова и военна“, заяви Петрова.

По думите ѝ Европейският съюз трябва да има свое място на масата на преговорите за прекратяване на войната, предвид значителната подкрепа, която оказва на Украйна.