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Правосъдният министър: Няма да отпадат 20-те заплати при пенсиониране и парите за облекло на съдебните служители

Правосъдният министър: Няма да отпадат 20-те заплати при пенсиониране и парите за облекло на съдебните служители

Това увери министърът на правосъдието Николай Найденов след среща с представители на ръководството на съдебната власт

Обезщетението от 20 заплати при пенсиониране на магистратите и средствата за работно облекло на съдебните служители ще бъдат запазени. Това увери министърът на правосъдието Николай Найденов след среща с представители на ръководството на съдебната власт, посветена на възнагражденията и финансирането на системата в Бюджет 2027.

Срещата се проведе на фона на нарастващото недоволство сред съдебните служители заради предвиденото увеличение на заплатите с 5% и първоначалните намерения за ограничаване на средствата за облекло. По информация, представена по време на разговорите, финансовият министър вече е оттеглил предложението за намаляване на тези средства.

В срещата участваха представляващият Висшия съдебен съвет Боян Магдалинчев, председателят на Върховния касационен съд Галина Захарова, изпълняващият функциите председател на Върховния административен съд Ваня Анчева и изпълняващият функциите главен прокурор Магдалена Лазарова, както и представители на организациите на съдебните служители.

Представителите на съдебната администрация настояха за въвеждането на единен класификатор на длъжностите и обща методика за атестиране, които да гарантират по-справедливо заплащане и по-добри условия на труд.

Боян Магдалинчев съобщи, че съдебните служители ще получат еднократно увеличение на възнагражденията. За магистратите засега не е предвиден ръст на заплатите, като въпросът предстои да бъде обсъден от Пленума на ВСС.

„Има времена, в които възможностите на бюджета се изчерпват. Нуждаем се от мотивирани за работа магистрати и от ефективна и добре работеща администрация“, заяви правосъдният министър Николай Найденов.

Междувременно протестните действия на съдебните служители продължават. Съдилища и прокуратури в страната осъмнаха с плакати с посланието „Зад това гише стои човек. Зад този човек стои семейство“. Акцията е част от инициативата „Невидимите в съдебната система“, която настоява за достойно заплащане и запазване на опитните кадри.

„Не искаме привилегии. Искаме справедливо заплащане и причина да останем“, заявяват организаторите.

Въпреки уверенията на премиера Румен Радев, че няма да бъдат намалявани заплати, пенсии, социални плащания и средства за облекло, протестиращите настояват за конкретни решения в бюджета.

„Да не ни отнемат е необходимо. Да оценят труда ни справедливо е целта“, подчертават от инициативата.

Продължава и националната подписка, започнала от служители на Софийската районна прокуратура. Протестните акции се провеждат без прекъсване на обслужването на гражданите.

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