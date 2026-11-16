Бившият външен министър Николай Милков поема българското посолство във Вашингтон

Николай Милков е избран за нов посланик на България в САЩ, потвърдиха от Министерството на външните работи пред NOVA. За да встъпи официално в длъжност във Вашингтон, назначението му предстои да бъде финализирано с указ на президента Илияна Йотова.

Милков е кариерен дипломат с богат опит в българската външна политика. Преди настоящата номинация той заема поста постоянен представител на страната ни в Северноатлантическия съвет към НАТО в Брюксел, където беше назначен след приключването на мандата му като служебен министър на външните работи в правителството на Гълъб Донев (август 2022 – май 2023 г.).

В професионалната си биография той има редица ключови дипломатически мисии зад граница. Оглавявал е българските посолства в Румъния, Канада и Франция (2021–2022 г.), бил е генерален консул в Ню Йорк, както и постоянен представител на България към ЮНЕСКО в Париж.

Николай Милков е роден на 10 декември 1957 г. в София. Средното си образование завършва във Френската езикова гимназия в столицата, а висшето – в специалност „Международни отношения“ в УНСС. През 1991 г. защитава докторска дисертация в областта на международните отношения и най-новата история.