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Икономисти критикуват Бюджет 2027: Липсва ясен план за съкращаване на разходите

Икономисти критикуват Бюджет 2027: Липсва ясен план за съкращаване на разходите
pixabay

Георги Вулджев посочи, че през 2027 г. разходите за заплати се очаква да нараснат с около 6%, докато за 2028 г. е заложено увеличение от едва 1%

Липсата на конкретни мерки за административна реформа и ограничаване на държавните разходи в Бюджет 2027 предизвика критики от икономистите Георги Вулджев и Кузман Илиев в ефира на bTV.

„Никъде в бюджета не можеш да намериш обяснение как ще бъде постигнат този спад в ръста на разходите, откъде ще дойде тази консолидация, тази административна реформа, за която се говори“, заяви Вулджев.

Той посочи, че през 2027 г. разходите за заплати се очаква да нараснат с около 6%, докато за 2028 г. е заложено увеличение от едва 1%. Според него липсва обяснение как ще бъде постигнато това забавяне.

Кузман Илиев определи планираните съкращения в централната администрация като „една прилична крачка, не кой знае каква“. Той подчерта, че дори незаетите щатни бройки се бюджетират, затова премахването им би допринесло за ограничаване на разходите.

Двамата икономисти поставиха под въпрос дали предвиденото съкращаване на 5% от щатовете ще доведе до реално намаляване на администрацията, или ще засегне предимно незаети позиции.

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