НСИ: Годишната инфлация е 6%, доматите поскъпват с над 10%

Годишната инфлация в България през октомври 2026 г. достига 6%, а месечната е 1,2%, показват данните на Националния статистически институт (НСИ). От началото на годината потребителските цени са се увеличили с 5,4%, а средногодишната инфлация за периода ноември 2025 - октомври 2026 г. е 5,1%.

Най-сериозно поскъпване през октомври е отчетено при облеклото и обувките - със 7,4%, следвани от развлеченията, спорта и културата със 7% и образователните услуги с 2,5%.

Увеличение на цените е регистрирано още при алкохолните напитки и тютюневите изделия с 1,1%, застрахователните и финансовите услуги с 0,7%, както и при хранителните продукти и безалкохолните напитки с 0,6%. Разходите за здравеопазване са нараснали с 0,4%, а тези за жилища, вода, електроенергия, газ и други горива - с 0,3%. В групата „Транспорт“ не е отчетена промяна.

При хранителните продукти най-голямо месечно увеличение има при доматите, чиито цени са се повишили с 10,3%. Следват пиперът с 8,8%, зеленият фасул с 3,8% и картофите с 3,6%.

Поскъпване е отчетено и при месото от домашни птици с 1,8%, макаронените изделия с 1,8%, захарта с 1,4%, каймата с 1,1%, кашкавала с 1% и яйцата с 0,7%.

В същото време част от основните хранителни продукти поевтиняват. Цените на морковите и червеното цвекло са намалели със 7,3%, на зрелия лук с 5,8%, а на гроздето с 5,7%. По-ниски са и цените на ябълките и зелето - с по 2,8%, както и на белия хляб с 0,9%.

В групата на нехранителните стоки най-значително увеличение е регистрирано при обувките - с 8,9%, и облеклото - с 6,8%. Централното газоснабдяване поскъпва с 4,5%, въглищата с 3,9%, а пелетите с 3,2%.

По-високи са и цените на услугите във висшето образование - с 3,5%, на стоматологичните услуги - с 3,4%, и на лекарските услуги - с 1,6%. Цените на лекарствените продукти остават без промяна.

Сред най-съществените намаления при нехранителните стоки и услуги са международните полети, които поевтиняват с 20,9%, и автомобилният газ пропан-бутан - с 8,7%. Цените на хотелите във ваканционните центрове и курортите са се понижили с 2,4%.

Натрупаната инфлация за последните три години достига 13,7%, а за петгодишния период от октомври 2021 г. до октомври 2026 г. потребителските цени са се увеличили с 41,5%.

Данните на НСИ показват още, че според Хармонизирания индекс на потребителските цени, използван за сравнения между държавите от Европейския съюз, годишната инфлация през октомври е 5,9%, а месечната - 0,7%.

При индекса на цените на малката кошница, който проследява разходите на най-нискодоходните 20% от домакинствата, месечното поскъпване е 0,7%, а годишното - 2,4%. В рамките на месеца нехранителните стоки от малката кошница са поскъпнали с 1,4%, хранителните продукти с 0,7%, а услугите с 0,1%.

Данните показват, че въпреки поевтиняването на отделни стоки и услуги общото равнище на потребителските цени продължава да се повишава.