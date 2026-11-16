Съд постави „Револют“ под надзор заради мафиоти, прали пари през банката

Съдът в Милано постави италианския клон на европейското звено на „Револют“ (Revolut Bank UAB) под едногодишно съдебно управление заради „сериозни недостатъци“ в контрола срещу прането на пари, съобщи Ройтерс.

Според съдебното решение пропуските в системите на базираната в Литва банка са позволили на 24 осъдени мафиоти и разследвани лица да укрият незаконни средства в размер на 41,9 млн. евро (46,2 млн. долара) между 2021 и 2026 г. За този период конкурентни банки са подали 265 сигнала за подозрителни преводи на същите лица, докато „Револют“ не е подала нито един.

Магистратите определят небрежността на банката не като изолиран случай, а като траен управленски модел, превърнал институцията във „финансов резервоар“ за престъпници. Мярката има превантивен, а не наказателен характер – срещу „Револют“ не се води наказателно дело, а обслужването на над 5-те милиона клиенти в Италия продължава без прекъсване. Назначени са двама съдебни администратори, като компанията има 5 дни да определи лице за контакт и 60 дни да представи план с 15 мерки за отстраняване на нарушенията.

От „Револют“ (която е собственост на британската „Револют груп холдингс“ и се оценява на 115 млрд. долара) заявиха, че ще сътрудничат изцяло на властите и непрекъснато инвестират в системите си за сигурност.

Поставянето под надзор идва на фона на поредица регулаторни проблеми за компанията в страната – глоба от 11,5 млн. евро през април, пробив в сигурността през септември и доклад на финансовата полиция „Гуардия ди финанца“ от края на 2024 г., установил над един милион нарушения при криптоуслугите ѝ в Европа.

Процедурата по евентуални административни санкции по този доклад все още не е започнала, тъй като срокът за възражения на банката изтича през 2027 г.