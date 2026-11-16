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Съд постави „Револют“ под надзор заради мафиоти, прали пари през банката

Съд постави „Револют“ под надзор заради мафиоти, прали пари през банката
Revolut

Магистратите определят небрежността на банката не като изолиран случай, а като траен управленски модел, превърнал институцията във „финансов резервоар“ за престъпници

Съдът в Милано постави италианския клон на европейското звено на „Револют“ (Revolut Bank UAB) под едногодишно съдебно управление заради „сериозни недостатъци“ в контрола срещу прането на пари, съобщи Ройтерс.

Според съдебното решение пропуските в системите на базираната в Литва банка са позволили на 24 осъдени мафиоти и разследвани лица да укрият незаконни средства в размер на 41,9 млн. евро (46,2 млн. долара) между 2021 и 2026 г. За този период конкурентни банки са подали 265 сигнала за подозрителни преводи на същите лица, докато „Револют“ не е подала нито един.

Магистратите определят небрежността на банката не като изолиран случай, а като траен управленски модел, превърнал институцията във „финансов резервоар“ за престъпници. Мярката има превантивен, а не наказателен характер – срещу „Револют“ не се води наказателно дело, а обслужването на над 5-те милиона клиенти в Италия продължава без прекъсване. Назначени са двама съдебни администратори, като компанията има 5 дни да определи лице за контакт и 60 дни да представи план с 15 мерки за отстраняване на нарушенията.

От „Револют“ (която е собственост на британската „Револют груп холдингс“ и се оценява на 115 млрд. долара) заявиха, че ще сътрудничат изцяло на властите и непрекъснато инвестират в системите си за сигурност.

Поставянето под надзор идва на фона на поредица регулаторни проблеми за компанията в страната – глоба от 11,5 млн. евро през април, пробив в сигурността през септември и доклад на финансовата полиция „Гуардия ди финанца“ от края на 2024 г., установил над един милион нарушения при криптоуслугите ѝ в Европа.

Процедурата по евентуални административни санкции по този доклад все още не е започнала, тъй като срокът за възражения на банката изтича през 2027 г.

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