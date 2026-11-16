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Голяма промяна за шофьорите: Дигитална система ще насочва проверките на КАТ

Голяма промяна за шофьорите: Дигитална система ще насочва проверките на КАТ
Pixabay

МВР и транспортното министерство подготвят единна система за наблюдение на трафика, която ще използва камери, сензори и анализ на данни в реално време

Нова дигитална система за денонощно наблюдение на трафика и установяване на нарушения по пътищата подготвят Министерството на транспорта и съобщенията (МТС) и МВР. Предвижда се технологията да анализира информация в реално време и да насочва полицейските екипи към конкретни превозни средства, за които има данни за нарушения.

Целта на реформата е да се ограничат случайните проверки по пътищата, да се премахне дублирането на контролни функции между институциите и да се подобри пътната безопасност.

В основата на концепцията е изграждането на Единна национална система за наблюдение и управление на трафика и пътното таксуване. Тя ще обединява информация от различни държавни институции и ще работи чрез четиристепенен модел за контрол.

Първият етап предвижда използването на съществуващата инфраструктура на Агенция "Пътна инфраструктура" и Националното тол управление. Данните от контролните рамки, електронните винетки и тол таксите ще бъдат използвани за анализ на движението.

Предвижда се и разширяване на възможностите за автоматично измерване на теглото на тежкотоварните автомобили в движение, както и за проверка на състоянието на гумите им. Вече се тестват технологии за дистанционно отчитане на информация от електронните тахографи, които следят времето за управление и почивка на професионалните шофьори.

Вторият етап включва изграждането на интелигентна мрежа от камери и сензори, които ще наблюдават скоростта, натовареността на пътищата и времето за пътуване. Системата ще може да открива и пътни инциденти, което според концепцията ще подпомага по-бързата реакция на компетентните органи.

Ключова роля ще има т.нар. Дигитално ядро - централна платформа, която ще обединява и анализира данните от различните системи.

Предвижда се информацията от тол инфраструктурата да бъде свързана с данни от МВР, Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация", Агенция "Митници" и регистрите за задължителната застраховка "Гражданска отговорност".

При наличие на данни за нарушение системата ще създава електронен доказателствен запис и ще изпраща сигнал директно до таблетите на полицейските екипи. Така проверките ще могат да бъдат насочвани към конкретни случаи, вместо да се извършват на случаен принцип.

Четвъртият етап предвижда създаването на Национален оперативен център, който ще координира действията при пътни инциденти, ще наблюдава трафика денонощно и ще подпомага управлението на движението.

Реформата включва и промени в разпределението на отговорностите между институциите.

Според предложения модел МВР, чрез "Пътна полиция", ще бъде единният орган за извършване на физически проверки на превозните средства по пътищата.

Бъдещата Изпълнителна агенция "Автомобилен транспортен оператор" ще управлява тол системата и ще осигурява събирането и анализа на информацията, но няма да спира автомобили за проверки.

Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" се предвижда да се съсредоточи върху лицензирането, контрола на учебните центрове, техническите прегледи и проверките на транспортните предприятия.

Държавната агенция "Безопасност на движението по пътищата" ще продължи да отговаря за анализа на риска и разработването на мерки за намаляване на катастрофите, а АПИ ще запази функциите си по поддръжката на пътната инфраструктура.

Концепцията предвижда и по-широко използване на изкуствен интелект, автоматизирани анализи и технологии за управление на транспортните потоци.

По-голямата част от мерките са планирани за изпълнение през 2027 г., като отделни дейности са предвидени за края на 2026 г. и за 2028 г.

Към момента реформата е на етап планиране, а въвеждането на новата система ще зависи от последващите решения и изпълнението на предвидените мерки.

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