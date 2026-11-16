Американският атомен самолетоносач „Теодор Рузвелт“ пристигна в Близкия изток, с което броят на самолетоносачите на САЩ в региона отново достигна необичайно високото равнище от три плавателни съда, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на американски официален представител.

Новото разполагане добавя още няколко хиляди военнослужещи към американския контингент в зоната на конфликта. Това се случва в момент, когато президентът Доналд Тръмп продължава да обмисля различни сценарии за действие в войната с Иран, навлязла вече в своя девети месец.

Ударната група на „Теодор Рузвелт“ отплава от пристанището Сан Диего в САЩ през септември. В региона тя се присъединява към другите два самолетоносача – „Джордж Х. У. Буш“ (пристигнал през април) и „Джордж Вашингтон“ (разположен от август насам), както и към десетки по-малки американски бойни кораби, ангажирани с поддържането на блокадата на иранското корабоплаване, отбелязва АП.