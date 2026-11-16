Халфът на националния отбор Андриан Краев даде откровено интервю след загубата с 1:2 от Естония в Талин. Двубоят беше последен за "лъвовете" от Лига на нациите.

„Не знам и аз вече какво да мисля. Всеки иска, всеки се опитва, всеки прави всичко възможно да промени нещо. Все едно ставаме други хора. Няма организация, играем хаотично. Днес първото полувреме добре, играем, изведнъж - излизаме второто - пълен погром, нищо общо“, започна Краев.