Андриан Краев: Копаем дъното, опитваш, но няма изход
"Всеки трябва да поеме персонална отговорност, да гледа първо себе си", каза халфът
Халфът на националния отбор Андриан Краев даде откровено интервю след загубата с 1:2 от Естония в Талин. Двубоят беше последен за "лъвовете" от Лига на нациите.
„Не знам и аз вече какво да мисля. Всеки иска, всеки се опитва, всеки прави всичко възможно да промени нещо. Все едно ставаме други хора. Няма организация, играем хаотично. Днес първото полувреме добре, играем, изведнъж - излизаме второто - пълен погром, нищо общо“, започна Краев.
„Не знам… копаем дъното, опитваш, няма изход. Имаме психологически проблем, тежат резултатите. Ако имаме точки, ще играем по-освободено, така си мисля. От никаква ситуация допускаме гол, после контрираме, вкарваме и допускаме от още една глупава ситуация“, добави той.
„Като футболисти, някои и по-опитни, не трябва да се влияем от медии, от критики. Ако всеки един бута човека до себе си и поеме персонална отговорност, а не просто да се леем по течението… Всеки трябва да поеме персонална отговорност, да гледа първо себе си, да спре да гледа другия. Тъпчем на едно място“, завърши Анди Краев.