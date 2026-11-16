Защитникът на националния отбор Димитър Велковски даде мнението си за загубата с 1:2 от Естония в Лига на нациите. Той сподели, че положението става все по-зле.

„Обяснение нямам за последните два месеца, то се натрупва с годините, става по-зле и по-зле. Не знам дали има накъде по-зле да отидем, най-лесно е да се критикува. Изход е само позитивни резултати, няма друг отговор, трябва да имаме точки – независимо квалификации, Лига на нации... Дали играта ще е грозна или не, това е изходът“, започна той.

"Трудно се забравя, наслагва се с времето. Не е кратък период от време цялостния негативен резултат. Не знам дали трябва да се работи от първия отбор, смятам, лично мнение, че сме върхът на айсберга, трябва да се гледа в по-младите поколения. Надявам се да заличат срама, който е на този етап", добави Велковски.

„Няма да стане от днес за утре. Дълбока тема. Много може да говорим. Смятам, че трябва да се работи в школите на професионалните отбори, от академиите, да се развиват талантите. Така може да имаме готови отбори", завърши защитникът.