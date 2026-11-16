Как да предпазим глезените от травми: Три съвета от физиотерапевт за повече сила и стабилност

Глезените са едни от най-натоварените стави в човешкото тяло. Те поемат голяма част от ударното натоварване при движение и са от съществено значение за равновесието, ходенето, бягането и дори обикновеното стоене в изправено положение. Въпреки това повечето хора рядко обръщат внимание на здравето им, докато не получат травма, пише BBC.

Според британския Национален институт за здравеопазване и високи постижения в грижите (NICE) травмите на глезените представляват около 5% от посещенията в спешните отделения във Великобритания.

Физиотерапевтът Женевиев Тауия, работила по телевизионни продукции като Strictly Come Dancing, обяснява, че много от тези наранявания могат да бъдат предотвратени чрез подходящи упражнения, подобряване на баланса и правилен избор на обувки.

Тя посочва три основни начина за укрепване на глезените и намаляване на риска от травми.

Подобрете връзката между мозъка и тялото

Според специалиста основата на стабилните глезени е способността да усещаме и контролираме движенията на стъпалата си, без непрекъснато да ги наблюдаваме.

„Става въпрос за изпращане на информация от мозъка към стъпалото и глезена, така че да изградим стабилна основа за всяка следваща физическа активност“, обяснява Тауия.

Тя препоръчва упражнения, които започват с малки движения на пръстите на краката. Например натискане на палеца към пода и задържане, докато се усети активирането на свода на стъпалото.

Друго упражнение включва поставяне на химикалка успоредно на палеца и опит той да бъде придвижен към нея. Подобни движения подобряват контрола върху стъпалото и начина, по който тежестта се разпределя през глезена.

Укрепвайте мускулите и тренирайте равновесието

Глезените имат ключова роля за поддържането на баланса, поемането на тежестта на тялото и предаването на сила при движение.

За укрепването им физиотерапевтът препоръчва няколко лесни упражнения, които могат да се изпълняват и у дома.

Едно от тях е повдигането на пръсти, при което петите се отделят от пода, като се следи глезените да останат стабилни и да не се отклоняват настрани.

Полезно е и ходенето по права линия с поставяне на единия крак непосредствено пред другия, подобно на гимнастик върху греда.

Преминаването от седнало в изправено положение, както и изкачването и слизането по стълби, също подобряват контрола и стабилността.

„Ако забележите, че при изкачване на стълби винаги започвате с единия крак, опитайте да водите и с другия“, съветва специалистът.

При възстановяване след навяхване могат да бъдат полезни упражнения за баланс на един крак, включително с хвърляне и улавяне на топка, както и странични стъпки със задържане на равновесието.

При хронични проблеми със сухожилията физиотерапевтът препоръчва бавни силови упражнения с постепенно натоварване, например повдигане на пръсти с тежест.

Избирайте подходящи обувки

Правилният избор на обувки също има съществено значение за здравето на глезените.

Според Тауия много хора допускат грешката да носят прекалено тесни обувки, балеринки с плоска подметка или модели със заострена предна част, които ограничават естественото положение на пръстите.

„Представете си, че горната част на обувката липсва. Ще имат ли пръстите ви достатъчно пространство, или палецът ще бъде притиснат настрани?“, обяснява тя.

Физиотерапевтът обръща внимание и на нарастващата популярност на обувките, имитиращи ходенето бос. Те могат да бъдат полезни, но преминаването към тях трябва да става постепенно и при достатъчно добре развити мускули на стъпалата и глезените.

Специалистът препоръчва и обувки с известна опора за свода на стъпалото, тъй като това влияе върху разпределението на тежестта.

Изборът трябва да бъде съобразен и с конкретната физическа активност. При силови упражнения като клекове по-подходящи са обувките с по-плоска и стабилна подметка, докато при бягане е необходимо по-добро омекотяване, което да поема ударното натоварване.

За продължителни преходи по неравен терен туристическите обувки могат да намалят риска от сериозни навяхвания. Продължителното им ежедневно носене обаче може да ограничи подвижността на глезените и да доведе до скованост.

Според физиотерапевта добрата мускулна сила, балансът и осъзнатият контрол върху движенията са сред най-важните фактори за предпазване от травми. Редовните упражнения и подходящите обувки могат да помогнат за поддържането на здрави и стабилни глезени както при спортуване, така и в ежедневието.