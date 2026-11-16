Украинският президент Володимир Зеленски обяви във вечерното си видео обръщение, че делегация на Киев е провела нови онлайн преговори с американските специални пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, както и с представители на Европа. Основна тема на дискусията са били възможностите и перспективите за прекратяване на войната с Русия, предаде Ройтерс.

Паралелно с дипломатическите усилия, държавният глава предупреди, че руската армия подготвя нови масирани удари срещу украинска територия още тази нощ и през утрешния ден.

Зеленски също така алармира, че по данни на украинското разузнаване Северна Корея продължава да снабдява Москва с нови балистични ракети (десетки бройки месечно), като същевременно модернизира и собственото си въоръжение.

В изявлението си президентът подчерта, че за първи път Европа е участвала пълноценно в обсъжданията чрез делегация, включваща представители на Франция, Германия, Великобритания, Италия, Полша, институциите на ЕС и НАТО, като предстои среща в Берлин в рамките на т.нар. „Коалиция на желаещите“ за уточняване на общи стъпки.

В същото време обаче от Москва по-рано днес външнополитическият съветник на Кремъл Юрий Ушаков отрече Русия да е дала съгласие европейски представители да се присъединят към следващия кръг от преговорите, настоявайки диалогът да продължи в досегашния тристранен формат след разговорите в Абу Даби.