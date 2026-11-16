Нов пакет от санкции срещу Русия, който обхваща 12 физически и 101 юридически лица, одобриха външните министри на страните от Европейския съюз, предаде БНТ. Мерките са в отговор на продължаващите руски атаки срещу Украйна, включително ударите по гражданската инфраструктура. България е успяла да издейства изключването от санкционния списък на две руски банки с български собственици. Близо 50 руски банки и финансови институции попадат под новите ограничения. Целта на Брюксел е да ограничи финансовите потоци, чрез които Москва осигурява приходи за държавния бюджет и финансира военните си действия в Украйна.

Европейските държави подготвят общ преговорен формат с участието на Европейския съюз за разговорите между Украйна и Русия. Инициативата предвижда създаването на група „E5 + ЕС“, която да обедини петте водещи европейски държави – Великобритания, Франция, Германия, Италия и Полша, заедно с представители на европейските институции. Целта е Европа да има обща позиция в дипломатическите усилия за прекратяване на войната, като продължи да подкрепя Украйна и да оказва натиск върху Москва.

Украйна е нанесла удар по Кримския мост, който свързва полуострова с територията на Русия през Керченския проток. След атаката движението по съоръжението е било ограничено. Това съобщи назначеният от Москва ръководител на Крим Сергей Аксьонов, цитиран от Ройтерс. Мостът е най-дългият в Европа и е изграден след руската анексия на Крим през 2014 г. Съоръжението е сред ключовите инфраструктурни проекти на руския президент Владимир Путин, отбелязва агенцията.

Лидерът на френската крайна десница Марин Льо Пен обяви, че ако спечели президентските избори през пролетта на 2027 г., Франция ще продължи да оказва материална и хуманитарна помощ на Украйна, предаде Ройтерс. По думите ѝ обаче състоянието на националния бюджет не позволява на Париж да отпуска допълнителни финансови средства за Киев. Въпреки това Льо Пен увери, че при евентуално нейно управление страната ще изпълни всички вече поети ангажименти, включително участието си в съвместния заем на Европейския съюз на стойност 90 милиарда евро.

Американският атомен самолетоносач „Теодор Рузвелт“ пристигна в Близкия изток, с което броят на самолетоносачите на САЩ в региона отново достигна необичайно високото равнище от три плавателни съда, съобщи Асошиейтед прес, позовавайки се на американски официален представител.

Румъния ще настоява пред Европейския съюз за засилване на сигурността в Черно море, допълнителни отбранителни способности и гарантиране на свободното корабоплаване. Темата ще бъде поставена от външния министър Дан Некуалеску на заседанието на Съвета на ЕС по външни работи в Брюксел, съобщиха от румънското Министерство на външните работи в информация до БТА.