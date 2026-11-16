Постига се напредък към споразумение за прекратяване на войната в Украйна, въпреки че остават важни предизвикателства. Това заяви американският специален пратеник Джаред Къшнър в публикация в социалната мрежа X в понеделник, предаде Ройтерс.

Къшнър, който е зет и съветник на президента Доналд Тръмп, съобщи, че заедно с другия американски преговарящ Стив Уиткоф са разговаряли по-рано със съветника на Кремъл Юрий Ушаков, за да обсъдят следващите стъпки. По думите му двамата са провели и продуктивен телефонен разговор с Украйна и европейските партньори. За последното вече съобщи украинският президент Володимир Зеленски.

„Постигаме напредък, в тясна координация с Русия, Украйна и Европа, към резултат, който може да сложи край на тази война, да укрепи европейската сигурност и да постави основите на траен мир“, написа Къшнър. Той обаче предупреди, че „остават важни предизвикателства и окончателното споразумение ще изисква трудни решения“.

През миналата седмица представители на Русия, Украйна и САЩ проведоха разговори в Абу Даби за първи път от девет месеца насам в опит да сложат край на конфликта. Впоследствие Къшнър и Уиткоф се срещнаха с руския президент Владимир Путин в Москва и обявиха, че Европа ще участва в следващия кръг от преговорите. В понеделник обаче Юрий Ушаков заяви, че Русия все още не е дала съгласие европейски представители да се включат в следващия етап от мирните преговори.

В публикацията си в X Къшнър уточни, че американските пратеници са обсъдили как да улеснят директния ангажимент между Европа и Русия. „Важно е двете страни да чуят директно опасенията и предложенията си, докато работим за по-стабилно и сигурно бъдеще за Европа“, подчерта той.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски потвърди във вечерното си видео обръщение, че Киев е провел нови онлайн разговори с Уиткоф, Къшнър и европейски представители относно перспективите за уреждане на конфликта – разговор, който американският пратеник определи като продуктивен. Зеленски обаче предупреди, че според данни на украинското разузнаване Русия планира нови масирани удари по украински цели в понеделник вечерта и във вторник.