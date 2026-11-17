Парламентарната комисия по бюджет и финанси прие проекта за държавен бюджет за 2027 г. след осемчасово заседание, белязано от остри спорове между управляващите, опозицията и представителите на бизнеса и общините.

Финансовият министър Гълъб Донев защити план-сметката, като заяви, че тя поставя началото на възстановяването на публичните финанси и същевременно осигурява средства за доходи, социални политики и инфраструктура.

"Предлагаме бюджет, с който даваме нова посока на възстановяване на публичните финанси по пътя на устойчивостта", заяви Донев.

Сериозни възражения отправиха от Националното сдружение на общините. Изпълнителният директор Силвия Георгиева предупреди, че в бюджета са заложени нулеви стойности по два ключови трансфера за местните дейности - капиталовата субсидия и компенсациите за увеличението на минималната работна заплата.

От Българската стопанска камара се противопоставиха на предвиденото извънредно подоходно облагане от 33% за част от бизнеса в шест сектора.

Опозицията също отправи остри критики към финансовата рамка.

"Този бюджет е катастрофа, защото числата, които са написани, 1 плюс 1 не е две, а 11", заяви лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС разкритикува размера на предвидения държавен дълг и липсата на конкретни макроикономически цели, като обяви, че партията му няма да подкрепи бюджета.

Мартин Димитров от "Демократична България" поиска управляващите да представят списък с инфраструктурните проекти, за които са предвидени значителни средства.

От "Възраждане" Цончо Ганев предупреди за проблеми с доходите, данъчното облагане и нарастващата задлъжнялост на държавата.

От управляващата "Прогресивна България" защитиха бюджета с аргумента, че той ще ограничи необходимостта от нов държавен дълг.

"Това е 2,278 млрд. евро по-малко бюджетно салдо, което означава евентуално по-малко поет нов държавен дълг", посочи депутатът Георги Чакъров.

Членът на Фискалния съвет Любомир Дацов подчерта, че при стабилизирането на публичните финанси е важно не само намаляването на разходите, но и начинът, по който се извършва то.

След одобрението в бюджетната комисия предстои проектът да бъде разгледан и гласуван в пленарната зала на Народното събрание.