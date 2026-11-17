ПСВ Айндховен е отправил първата си оферта на Наполи за халфа Кевин Де Бройне, съобщава NOS. Нидерландците са предложили около 2 милиона евро за 35-годишния белгиец. Отговорът на италианския клуб все още е неизвестен, но се очаква Наполи да поиска по-висока сума.

Де Бройне пред трансфер в ПСВ Айндховен през зимата

Самият Де Бройне е заинтересован да се присъедини към ПСВ. Халфът би искал да се завърне в Белгия със семейството си, където ще има удобен достъп до Айндховен. Той е готов да приеме значително намаление на заплатата си, за да се случи сделката.

Де Бройне се присъедини към Наполи от Манчестър Сити през лятото на 2025 г. със свободен трансфер. Договорът му с италианския клуб е до юни 2027 г. През този сезон белгиецът е изиграл 15 мача във всички състезания, като е отбелязал 4 гола и е направил 2 асистенции.

В Англия белгиецът беше сред големите звезди на Висшата лига и два пъти спечели наградата за Играч на годината на Асоциацията на професионалните футболисти (PFA). В Италия обаче адаптацията му се оказва по-трудна. Според различни информации има напрежение в съблекалнята, а Де Бройне вече работи под ръководството на втория си треньор в Наполи - Масимилиано Алегри.