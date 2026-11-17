“Абсурдно” е да се твърди, че френските военнослужещи в Украйна участват пряко в конфликта, както заяви руският външен министър Сергей Лавров, каза днес френският делегиран министър по въпросите на въоръжените сили Алис Руфо, цитирана от Франс прес.

Запитана за присъствието на френски военен персонал в Украйна за мисии за обучение и поддръжка, което бе разкрито вчера, министърът подчерта “пълната липса на всякакво намерение за ангажиране в бойните действия, противно на това, което каза руския външен министър тази сутрин, когато говори за пряко участие във войната, което е абсурдно”.

Според информацията от вчера, която по-късно бе потвърдена, малки групи от френски войници присъстват на територията на нападнатата от Русия Украйна, за да за да обучават украински военнослужещи и да извършват мисии по поддръжка на определено оборудване, доставено от Франция, като част от европейската подкрепа за Киев, отбелязва АФП.

“Действително в Украйна има координационна структура, която работи в тясно сътрудничество с мисията по отбраната (официалното френско военно представителство – бел. ред.) и позволява провеждането на целенасочени обучения при необходимост, както и поддръжката и техническото обслужване на оборудване“, заяви Руфо в отговор на въпрос за характера на тези мисии и за това дали парламентът трябва да бъде информиран за тях.

Таралеж припомня - по-рано днес руският външен министър Сергей Лавров обяви, че Москва е отправила предупреждение към Франция заради присъствието на френски военнослужещи на украинска територия, предаде Франс прес. Според първия дипломат на Русия разполагането на тези сили представлява „пряко участие“ в конфликта.