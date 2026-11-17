Легендата на английския футбол Уейн Рууни направи шокиращо признание за най-трудния период в живота си. Бившият нападател на Манчестър Юнайтед разкри, че по време на своята футболна кариера е стигнал до момент, в който е обмислял самоубийство заради сериозни проблеми с психичното си здраве и зависимостта си към алкохола.

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41-годишният англичанин разказа за преживяванията си в подкаста Life At The Midpoint. Рууни призна, че в най-тежките моменти се е затварял в дома си за по два дни, през които е пиел и е избягвал всякакви контакти с околните.

„Стигнах до момент, в който обмислях самоубийство. Просто не исках да бъда около никого. Не исках да виждам хората по улиците, не исках да влизам в магазините“, разкри бившият английски национал.

Любопитното е, че всичко това се е случвало в един от най-силните периоди в професионалната му кариера. Докато на терена Рууни се радвал на успехи с Манчестър Юнайтед, извън футбола той водел тежка лична битка. По това време вече бил женен за Колийн и имал малък син - Кай.

„Когато погледна назад, вероятно бях в пика на кариерата си. Току-що се бях оженил и имах малко дете. Това трябваше да бъде най-щастливият период в живота ми, но всъщност беше най-ниската ми точка“, сподели той.

Рууни призна, че дълго време му е било трудно да приеме, че има нужда от помощ. Според него футболната култура и страхът да не покаже слабост са го карали да прикрива проблемите си. Впоследствие той започнал да посещава терапевт, за да разбере по-добре състоянието си. Особено важна роля за излизането му от кризата изиграла съпругата му Колийн. Нападателят разкри, че тя е била до него дори когато отношенията им са били поставени на сериозно изпитание.

„Колийн ми помогна изключително много. Тя можеше да си тръгне, защото нещата бяха толкова зле, но остана до мен и ми помогна да премина през всичко“, разказа Рууни.

Уейн Рууни е голмайстор №1 в историята на Манчестър Юнайтед с 253 попадения. С националния отбор на Англия той има 53 гола в 120 срещи.