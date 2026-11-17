Европейският съюз е единствената възможност за бъдещето на европейския континент и няма друга алтернатива. Това заяви бившият министър-председател Симеон Сакскобургготски пред български медии в Брюксел по повод предстоящата 20-годишнина от присъединяването на България и Румъния към ЕС.

Той припомни усилията, положени от страната ни по пътя към европейското членство, като подчерта, че две десетилетия по-късно резултатите са видими.

Според Сакскобургготски Европейският съюз ще продължи да се разширява с присъединяването на нови държави.

Бившият премиер подчерта, че България е извървяла дълъг път, за да стане част от европейското семейство, и че постигнатото не бива да се подценява.

Сакскобургготски отправи и послание към младите българи, като ги призова да вярват във възможностите си за развитие и успешна реализация в родината.

"Можем да постигнем много с добро желание и усилия. Родината е една и е за всички нас", заяви той.

България и Румъния се присъединиха към Европейския съюз на 1 януари 2007 г., като на 1 януари 2027 г. ще отбележат 20 години от членството си.