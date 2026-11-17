Три кучета са изведени от жилище в столичния квартал "Иван Вазов", след като е установено, че се отглеждат при нехуманни условия. За случая съобщи кметът на район "Триадица" Димитър Божилов в профила си във Facebook.

По думите му при проверката са установени изключително лоши битови условия, а животните са били недохранени и не са извеждани на разходка.

"На място установих потресаващи и неприемливи условия не само за домашни любимци, но и за хора. Трите животни са недохранени и не са извеждани – стопаните буквално не знаеха какво означава повод", заяви Божилов.

В акцията са участвали служители на Четвърто районно управление на СДВР, Столичния инспекторат и общинското предприятие "Екоравновесие".

Кучетата са предадени доброволно от стопаните им, без да се налага използването на примки или други средства за принудителното им извеждане.

Животните са транспортирани до ветеринарна клиника, където ще получат необходимите грижи. Кметът увери, че лично ще следи състоянието им.

"Грижата за животни е преди всичко отговорност. Отношението към по-слабите ни прави хора и подобни ситуации са недопустими", подчерта Димитър Божилов.

Той благодари на всички институции, участвали в акцията.