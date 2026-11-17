Докато чакате влак на жп гара Верила, пазете се от волтовата дъга. Подобно предупреждение отправи Диана Русинова от ЕЦТП. Тя интервюира четвъртокурсници от Университета по архитектура, строителство и геодезия (УАСГ), които са ангажирани с безопасността на железопътната инфраструктурата.





"Това, което те ни показаха, е тревожно. Оказва се, че на едно от най-новите жп съоръжения, рискът да Ви убие волтова дъга е реален. Съоръжението, макар и ново, е зарязано недовършено, а качеството на ремонтните дейности е потресаващо", пише Русинова.