"Почти половин век съветско господство и комунистическа диктатура държаха страната ни зад Желязната завеса." Това заяви евродепутатът Андрей Ковачев на конференция в Брюксел, посветена на предстоящата 20-годишнина от присъединяването на България и Румъния към Европейския съюз.

В речта си той подчерта, че европейското членство е сбъдната мечта на поколения българи и изпълнение на завета на Васил Левски да бъдем равни с останалите европейски народи.

Ковачев припомни ограниченията по време на комунистическия режим и борбата на българите за свобода.

"В моето детство в България границите означаваха огради с бодлива тел, граничари с автомати, кучета и строго охранявани гранични зони. И въпреки това надеждата за свобода и демокрация оцеля", заяви евродепутатът.

Той призова да бъде отдадена почит на хората, пострадали заради убежденията си, включително на онези, които не са доживели да видят България като член на ЕС.

Според Ковачев присъединяването към Европейския съюз е открило нови възможности за свободно пътуване, образование, работа и бизнес, като същевременно е насърчило инвестициите и икономическото развитие.

Евродепутатът подчерта, че България и Румъния също са допринесли за укрепването на ЕС, включително за стратегическите му позиции в Югоизточна Европа и Черноморския регион.

"Нашата работа продължава. Трябва да подобряваме жизнения стандарт, да отстояваме върховенството на закона и да гарантираме, че европейските възможности достигат до всички наши граждани", посочи той.

Ковачев завърши с призив за единство пред заплахите за европейската сигурност и демокрация.

"Нашата история ни напомня колко ценна е свободата и колко смелост е необходима, за да я защитим", заяви евродепутатът.