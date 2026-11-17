Разпитани са свидетели, иззети са записи от камери за видеонаблюдение и са назначени съдебномедицинска и съдебнохимически експертизи по разследването за смъртта на 18-годишно момиче в Драгоман. Това съобщиха от Софийската окръжна прокуратура.

По случая е задържан за срок до 72 часа 26-годишният Е.Г., служител на "Гранична полиция". Той е обвинен в причиняване на смърт при управление на моторно превозно средство след употреба на алкохол.

На 19 ноември съдът трябва да разгледа искането на прокуратурата за постоянния му арест.

Припомняме, че катастрофата стана на 15 ноември, а сигналът за инцидента беше подаден около 4:05 часа. Пострадалото момиче беше откарано в столична болница, където по-късно почина.

Според прокуратурата при проверката на водача са отчетени 1,63 промила алкохол в издишания въздух.

На 16 ноември в Драгоман се проведе бдение в памет на момичето. Директорът на Главна дирекция "Гранична полиция" Антон Златанов, който присъства на него, заяви, че служителят ще бъде уволнен.

Разследването продължава.