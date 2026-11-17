19-годишен младеж е обвинен, че е заплашил жена с убийство и я нападнал с кухненски нож в столичния квартал "Надежда". Инцидентът е станал на 16 ноември в апартамент, съобщиха от Софийската районна прокуратура.

Според събраните до момента доказателства обвиняемият взел кухненски нож, приближил се до жената и го опрял във врата ѝ, като заявил, че ще я убие.

След това младежът я ударил с дръжката на ножа по китката и лявото бедро и я порязал под брадичката.

От прокуратурата уточняват, че обвиняемият е осъждан и е задържан за срок до 72 часа заради опасност да извърши друго престъпление.

Държавното обвинение е внесло искане в съда за налагане на постоянна мярка "задържане под стража".

Разследването по случая продължава.