19-годишен заплаши жена с убийство и я нападна с нож в София
Младежът е с повдигнато обвинение, прокуратурата поиска постоянното му задържане под стража
19-годишен младеж е обвинен, че е заплашил жена с убийство и я нападнал с кухненски нож в столичния квартал "Надежда". Инцидентът е станал на 16 ноември в апартамент, съобщиха от Софийската районна прокуратура.
Според събраните до момента доказателства обвиняемият взел кухненски нож, приближил се до жената и го опрял във врата ѝ, като заявил, че ще я убие.
След това младежът я ударил с дръжката на ножа по китката и лявото бедро и я порязал под брадичката.
От прокуратурата уточняват, че обвиняемият е осъждан и е задържан за срок до 72 часа заради опасност да извърши друго престъпление.
Държавното обвинение е внесло искане в съда за налагане на постоянна мярка "задържане под стража".
Разследването по случая продължава.