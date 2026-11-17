Капитанът на танкера GAS HUSKY е заявил, че плавателният съд е бил ударен четири пъти, включително в машинното отделение и на мостика. Думите му са прозвучали след евакуацията на 19-членния екипаж с военен хеликоптер "Кугър", става ясно от видео, излъчено от специализирания портал Maritime.bg.

Областният управител на Варна Марио Смърков обаче уточни, че моряците все още не са съобщили официално за удари с дронове.

Всички 19 членове на екипажа са филипински граждани. Те бяха транспортирани до авиобаза "Чайка", където ги посрещнаха служители на "Гранична полиция", военнослужещи и медицински екип.

Моряците слязоха от хеликоптера, увити в одеяла, като някои носеха спасителни жилетки. Двама от тях ще бъдат транспортирани до болница, но останалите са без видими сериозни наранявания.

По информация на спасителните екипи моряците са прекарали цялата нощ на спасителен плот. Местоположението им е установено по време на разузнавателна мисия с военни самолети Су-25.

Пилотът на хеликоптера "Кугър" съобщи, че GAS HUSKY не е потънал напълно. При пристигането на спасителите корабът е бил силно наклонен на дясната си страна.

Към момента няма официално потвърждение за причината за инцидента и за евентуална атака с дронове.