Всички 19 души от екипажа на кораба GAS HUSKY са спасени и са в добро здравословно състояние, съобщи пред журналисти областният управител на Варна Марио Смърков.

Той посочи, че преди минути хората са били докарани с хеликоптер „Кугър“ на авиобаза „Чайка“ във Варна. Смърков добави, че моряците са от филипински произход, предава БТА.

Той каза, че е осигурено място, на което да бъдат настанени. Осъществена е връзка и с корабособственика.

Командирът на екипажа на вертолета „Кугър“, с който беше извършена спасителната операция - майор Марин Тасков, посочи, че моряците са били на спасителен плот.

Операцията е протекла по същия начин като вчерашната, при която беше спасен 12-членният екипаж на товарния кораб BETUL 8.

Корабът GAS HUSKY е потънал на около 50 мили източно от Бяла, военнослужещи и летателна техника от Военновъздушните сили участват в операция по издирването и спасяване на екипажа му, съобщиха по-рано от пресцентъра на Министерството на отбраната. Самолет Су-25 от състава на Военновъздушните сили е излетял от Балчик и е извършил разузнаване от въздуха в района.