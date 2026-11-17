Бившият директор на Регионалната дирекция „Гранична полиция“ в Драгоман Петър Терзобалиев отрече пред БНТ да е доведен баща на Емил Георгиев, обвиняем по случая с катастрофата, при която загина 18-годишната Милена. Терзобалиев заяви, че не е назначавал Георгиев в системата на МВР и че не е получавал сигнали за употреба на алкохол или наркотици от него.

„Няма никаква родствена връзка с него. Моят син се казва Николай Терзобалиев и живее в град Бургас“, каза Терзобалиев.

Той обясни, че познава и двамата родители на Георгиев и в миналото е имал отношения с майка му. По думите му биологичният баща на обвиняемия живее в Драгоман и работи като автомобилен майстор. Заради разпространяваните твърдения Терзобалиев е подал жалба до вътрешния министър Иван Демерджиев.

„За тия слухове, които се носят, че съм бил баща на еди-кой си, лично съм писал жалба до министър Демерджиев. Тези препратки създават усещане, че може да има някакъв вид чадър върху този човек. Чадър е нямало и няма да има. Никога не съм допускал аз като ръководен служител на Калотина и на РДГП - Драгоман да има чадър. Бил съм служител на „Вътрешна сигурност“. Много съм наказвал, много съм уволнявал.“

Според Терзобалиев Георгиев е постъпил в „Гранична полиция“ при предишен директор. Самият той му е налагал наказание веднъж, през 2022 или 2023 г. Бившият ръководител заяви, че не е получавал устни или писмени доклади за агресивно поведение или нарушения на Георгиев на работното място.

„Началниците ми не са докладвали нито писмено, нито устно, че е имал буен нрав на работа и за някакви нарушения, които е извършвал. Не съм получавал данни, че е употребявал алкохол или наркотици“, каза той.

Терзобалиев обясни, че при оперативни данни за употреба на наркотици или за незаконна дейност на служител информацията е била предавана на дирекция „Вътрешна сигурност“. Той даде пример със служител на ГКПП „Калотина“, за когото при съвместна разработка е било установено, че е пренасял наркотични вещества, преди да отиде на работа.

По думите му веднъж месечно съвместно с районното управление се правят внезапни проверки в структурите на МВР. При тях служителите се тестват за алкохол преди работа, а за проверка за наркотици, според него, е необходима предварителна информация.

Пред БНТ Терзобалиев каза още, че не знае какви са били отношенията между Георгиев и Милена. Той е познавал момичето и приятеля ѝ, който е работил като сервитьор в заведението, пред което тя е била блъсната. Двамата са искали да кандидатстват в Академията на МВР.

„Питали са ме за кандидатстване в Академията каква е процедурата. Обяснявал съм им. Работеше като сервитьор и тренираше. Трябваше да завършат тази година и да кандидатстват в Академията на МВР.“

Бившият директор призова за по-чести вечерни патрули в малките градове, особено когато има големи събирания.

„Не може през ден или през два да няма патрули, които да обикалят в такива градове по вечерните часове и когато има такива големи събирания. За пръв път снощи видях патрула на полицейско управление Сливница да обикаля през нощта по улиците в Драгоман“, коментира Терзобалиев.

Той има около 26 години стаж в МВР и е напуснал системата преди около три месеца. Като причини посочи здравословни проблеми и нападки, свързани със служебната му дейност. Терзобалиев свърза критиките с резултатите на дирекцията през 2023 и 2024 г. По данни, които той изложи пред БНТ, през този период са били образувани над 400 досъдебни производства, като според него 95% от тях са завършили с осъдителни присъди.