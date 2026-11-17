Бившият президент на Косово Хашим Тачи получи присъда от 17 месеца затвор от Специализираните камари за Косово в Хага за опит да възпрепятства съдебния процес за военни престъпления срещу него.

Тачи беше признат за виновен в опит за възпрепятстване на длъжностни лица, нарушаване на поверителността на съдебното производство и неуважение към съда.

Обвиненията са свързани с разговори, проведени по време на посещения в ареста му в Хага през 2023 г. Според прокуратурата бившият косовски президент е разкрил поверителна информация за свидетели и е давал указания как да бъдат повлияни техните показания.

Сред основните доказателства по делото са аудиозаписи от пет посещения, направени с разрешението на съда.

Прокуратурата настояваше за шест години лишаване от свобода. Междувременно по отделното дело за военни престъпления Тачи получи 25-годишна присъда на 16 септември.