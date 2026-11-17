Проблеми в системата за контрол на въздушния трафик в САЩ доведоха до масови закъснения и отменени полети през изминалия уикенд.

Според данни на SkyRefund, над 16 300 полета са били отменени, а близо 18 700 полета са закъснели в периода петък - неделя до 15:00 ч. Най-много нарушения са отчетени при American Airlines, следвана от JetBlue и SkyWest, съобщават от SkyRefund за Таралеж.

Проблемите са продължили и в понеделник, 16 ноември 2026 г., когато също са отменени много полети, а други са извършени със закъснение.

На този фон SkyRefund обръща внимание на правата на пътниците, чиито полети попадат в обхвата на европейския Регламент 261/2004.

Важно е да се знае, че регламентът се прилага за всички полети, излитащи от летище в ЕС, независимо от авиокомпанията, както и за полети от държава извън ЕС към Съюза, когато се изпълняват от европейски превозвач. Това включва полети, излитащи от ЕС към САЩ, оперирани от всяка авиолиния, както и полети, излитащи от САЩ към ЕС, оперирани само от европейски авиолинии.

В подобни ситуации авиокомпаниите могат да се позоват на т.нар. „извънредни обстоятелства“ – събития извън техния контрол, чиито последици не биха могли да бъдат избегнати дори при предприемане на всички разумни мерки. Проблеми с управлението на въздушния трафик и решенията на авиационните власти могат да попаднат в тази категория. Това обаче не означава автоматично освобождаване от отговорност.

Авиокомпанията трябва да докаже, че конкретното закъснение или отмяна е пряко следствие от извънредното обстоятелство и че е предприела необходимите мерки за ограничаване на последствията.

Дори при извънредни обстоятелства правото на грижа на пътниците остава в сила.

В зависимост от продължителността на закъснението те имат право на храна и напитки, възможност за комуникация, а при необходимост – хотелско настаняване и транспорт до него. При отменен полет пътниците имат право да изберат между възстановяване на стойността на билета и премаршрутиране до крайната дестинация.

Фактът, че дадено нарушение е причинено от проблем в системата за управление на въздушния трафик, не означава, че пътниците остават без защита. Дори когато авиокомпанията има основание да откаже парично обезщетение заради извънредни обстоятелства, задължението ѝ да осигури грижа остава. Затова от SkyRefund съветват пътниците да познават правата си и да не приемат автоматично отказите на превозвачите.

Компанията съветва засегнатите пътници да запазят бордните си карти, потвържденията за резервации и кореспонденцията с авиокомпанията, както и касовите бележки за направени разходи за храна, напитки и настаняване.



