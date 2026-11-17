Руските следствени органи обявиха, че са започнали разследване за тероризъм във връзка с двете поредни украински атаки срещу стратегически важния Кримски мост, предаде Ройтерс. От ведомството уточниха, че при нападенията на съоръжението са нанесени материални щети.

По данни на назначения от Москва ръководител на Крим Сергей Аксьонов среднощните удари, извършени вчера и днес, са отнели живота на двама души и са наложили пълно преустановяване на пътния трафик по съоръжението.

Междувременно кадри, разпространени в украински канали в „Телеграм“, показват, че част от пътния мост е унищожена при въздушен удар, съобщи ДПА. На снимките се вижда срутена арка, поддържаща шосейната част, както и пропадане на част от пътната настилка. Една от фотографиите бе споделена днес в социалната мрежа Екс (X) и от полския външен министър Радослав Шикорски.

Към момента липсва официално потвърждение за мащаба на разрушенията както от страна на Киев, така и от Москва. Назначените от Русия власти на полуострова потвърдиха единствено, че мостът е бил подложен на поредно нападение, след като съоръжението пострада и при атака през предходната нощ.

Кримският мост, известен още като Керченски мост, включва успоредно трасе за автомобилен и железопътен транспорт. Съоръжението, открито от Русия през 2018 г., е ключова логистична връзка между континенталната част на страната и украинския полуостров Крим, който Москва анексира през 2014 г.