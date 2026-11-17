Пътната арка на Керченския мост, свързващ Русия с анексирания полуостров Крим, се е срутила в морето след масирана нощна украинска атака във вторник, съобщават украински канали за разузнаване от открити източници (OSINT). Към момента няма независимо потвърждение за срутването.

„Врагът отново атакува Кримския мост. Движението в момента е спряно“, написа в „Телеграм“ назначеният от Русия ръководител на Крим Сергей Аксьонов, призовавайки жителите и гостите на полуострова да избягват пътуванията към моста. „Ще ви информираме допълнително за ситуацията“, добави той.

Това е второто нападение срещу съоръжението в рамките на едно денонощие, след като в понеделник сутринта украински дронове също го взеха на прицел.

Телеграм каналът Exilenova+ разпространи кадри, за които твърди, че показват падналата във водата арка на пътната част на моста след удара, както и видеозапис, запечатал момента на попадението „право в арката“. По информация на канала през нощта са извършени няколко вълни от ракетни удари.

Украинското издание „Главком“, позовавайки се на OSINT общности, съобщи, че пътната арка е загубила своята цялост и се е озовала във водата, но уточни, че все още липсват потвърдени данни за мащаба на щетите.

В интернет циркулира и видео, за което се твърди, че показва как крилата ракета FP-5 „Фламинго“, оборудвана с камера, удря моста – твърдение, което подлежи на проверка. Генералният щаб на Украйна все още не е коментирал официално случая.

По данни на Exilenova+ Керченският мост е един от най-строго охраняваните руски обекти. За защитата му са разположени системи за противовъздушна отбрана С-400, „Панцир“, „Тор“ и „Бук“, средства за радиоелектронна борба, мобилни огневи групи и патрулни катери на Федералната служба за сигурност (ФСБ), както и баржи и бонови заграждения срещу безпилотни катери.

Губернаторът на Севастопол Михаил Развожаев посъветва жителите, които планират да отпътуват към континентална Русия през моста, да отложат пътуването си, като обеща повече информация сутринта.

Според други източници срутването на арката в морето е довело до възпрепятстване и на преминаването на кораби под Керченския мост.