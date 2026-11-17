Това, което е много важно да се знае, е че ние отдавна правим преглед на закона за личната помощ и начина, по който той се прилага. Това заяви пред БТВ социалният министър Наталия Ефремова

"Дали може да бъде по-ефективен начинът на неговото приложение или не, има много възложени анализи, които са външни. Те всички показват, че има движение нагоре в посока разходната част, много големия брой лични асистенти от друга страна. Може би изискват да се помисли в хода на социалната подкрепа за хората да не бъде само ТЕЛК решението. Това е причината, поради която народните представители внесоха един законопроект, който в крайна сметка задава началото на един малко по-каскаден и изискващ по-задълбочена промяна пакет от законодателството", каза Ефремова.

По думите й разговори с майките на децата с увреждания веднага са били направени.

"Може би прочитът не бе най-правилният, но така или иначе законопроектът вече е оттеглен, сега предстои да обсъдим всички специфики на всички различни групи, които участват в начина, по който са подпомагани през закона за личната помощ", посочи социалният министър.

Ефремова посочи, че личните асистенти в страната са над 100 000.

Ние вече говорим едва ли не за професия личен асистент, но в същото време личните асистенти като професионални, са под 10 процент, изтъкна Ефремова, като добави, че по-голяма част от личните асистенти са част от семейния кръг.