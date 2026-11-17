България и Румъния днес ще отбележат 20 години от присъединяването си към Европейския съюз със специална тържествена церемония в Европейския парламент в Брюксел.

Събитието е под надслов „Споделено пътуване, общо бъдеще“. На него ще има представители на европейските институции и личности, изиграли ключова роля в процеса на присъединяване на двете държави към европейското семейство, предава БТВ.

Председателят на Европейския парламент Роберта Мецола ще направи обръщение към присъстващите. Сред очакваните гости са бившият председател на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер, както и български представители, участвали активно в подготовката на страната ни за членство.

На церемонията ще присъства Симеон Сакскобургготски, министър-председателят, по чието управление България подписва договора за присъединяване към Европейския съюз. Сред поканените е и Меглена Кунева – главен преговарящ на България с ЕС и първият български еврокомисар.

По време на тържественото отбелязване ще прозвучи българският национален химн.

България и Румъния се присъединяват към Европейския съюз на 1 януари 2007 г. Предстоящата годишнина на тази дата ще отбележи две десетилетия от членството на двете страни в Общността.

За България присъединяването към ЕС е резултат от продължителен процес на политически, икономически и институционални реформи, започнал с кандидатурата за членство и преминал през години на преговори и подготовка.

Двадесет години по-късно равносметката за членството отново поставя на дневен ред както постигнатото от страната ни, така и предизвикателствата пред бъдещото ѝ развитие в рамките на обединена Европа.