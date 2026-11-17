Очаква се прокуратурата да поиска постоянен арест за 26-годишния граничен полицай Емил Георгиев, който прегази 18-годишната Милена в Драгоман. Той е бил с 1,63 промила алкохол в кръвта, когато е убил момичето.

Досега срещу 26-годишния граничен полицай е имало две дисциплинарни наказания, свързани изцяло с професионалната му дейност. Няма данни да е хващан с алкохол зад волана. Снощи близки и приятели на Милена се събраха на бдение в нейна памет и поискаха справедливост.

Директорът на Главна дирекция „Гранична полиция“ Антон Златанов изрази дълбокото си възмущение от тежката катастрофа, при която загина 18-годишната Милена, а в инцидента е замесен служител на граничната полиция, шофирал след употреба на алкохол. Златанов присъства на бдението в Драгоман в памет на Милена.

Той бе категоричен, че полицаят ще бъде уволнен, като подчерта, че подобно поведение е абсолютно недопустимо за човек, призван да защитава човешкия живот.

„На всички ни омръзна да виждаме смърт по пътищата. В крайна сметка живеем в мирно време и това нещо трябва да спре“, заяви Златанов.