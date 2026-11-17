Нови данни на американското разузнаване сочат, че Иран разработва планове за нападения срещу високопоставени представители на администрацията на Доналд Тръмп във Вашингтон с помощта на т.нар. „мръсна бомба“ или химическо оръжие, съобщава телевизия Си Ен Ен (CNN), позовавайки се на множество американски официални лица.

Според цитираните в репортажа източници разузнавателната информация не показва, че предстои непосредствена атака. По-скоро Техеран изготвя сценарии, с които да си осигури възможни варианти за действие, в случай че вземе решение да удари. Въпреки това плановете се описват като изключително подробни по отношение на конкретните локации и цели, което е накарало американските служби да предприемат извънредни мерки за превенция.

„Дали действително разполагат с подготвени хора на терен, които да изпълнят задачата, е въпрос на дебат“, коментира един от източниците пред CNN.

По думите на друг представител, говорил пред телевизията, американското разузнаване е прихванало ирански твърдения, че на територията на САЩ вече има укрити материали за изработка на взривни устройства. Макар мненията сред официалните лица относно достоверността на тези данни да са разделени, сред тях преобладава съгласието, че за Техеран би било много лесно и напълно възможно да е складирал ядрени или химически материали в страната. При комбинирането им с конвенционален експлозив може да бъде създадена именно „мръсна бомба“.

„Всяко подобно оръжие е оръжие на терора, а не оръжие за прецизни удари – точно като атентатор самоубиец, който се взривява“, отбелязва един от източниците. „Тези средства могат да разболеят тежко хората и да направят цели райони необитаеми“, допълва той.