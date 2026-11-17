Папа Лъв XIV отхвърли с усмивка опасенията, че 12-дневната му обиколка в Южна Америка е била твърде изтощителна за него само месец след операцията му от рак на белия дроб, предава Ройтерс. Светият отец заяви, че Бог го е дарил с добра издръжливост.

Лъв XIV, който участва в 50 събития по време на едно от най-натоварените задгранични пътувания на папа от десетилетия насам, каза пред журналисти на борда на нощния полет обратно към Рим, че се чувства добре, и дори се пошегува, че някои от репортерите изглеждат по-уморени от него.

„Не съм на сто процента, но съм съвсем добре“, заяви 71-годишният папа. „А издръжливостта е един от даровете, които Господ ми е дал. Така че слава Богу“, добави той, като отбеляза с усмивка: „Виждам доста умора там отзад. Не знам какво се е случило“.

От 6 до 17 ноември папа Лъв XIV посети Уругвай, Аржентина и Перу, където събра рекордните 13 милиона души на различните прояви и произнесе силни речи в защита на демокрацията и срещу военните конфликти. Той си спомни с хумор и за инцидент в Перу, когато вярващ хвърлил броеница към папамобила и тя го ударила в окото. „Обичта на перуанците – дори на човека, който с голяма вяра просто искаше да ми подари броеница – това са неща, които човек носи в сърцето си, а понякога дори и в окото си“, пошегува се понтификът.

Туморът бил открит случайно като „сянка“ на белия дроб

Мнозина се опасяваха, че операцията на 13 октомври, при която бе отстранен дял от единия му бял дроб заради белодробен аденокарцином, ще наложи отмяна на визитата. Според лекарите му туморът е бил локализиран, не се е разпространил и няма да се наложи по-нататъшно лечение.

Папата разкри пред медиите, че откриването на образуванието е било пълна изненада, тъй като не е имал никакви симптоми. При рутинен преглед обаче лекарите забелязали „сянка“ на белия му дроб, която се оказала тумор. „Частта от белия дроб, която беше отстранена – туморът беше изцяло ограничен там. Не е необходимо по-нататъшно лечение“, обясни той.

Запитан дали преди операцията е подписал писмо с инструкции какво да предприемат властите във Ватикана, ако изпадне в недееспособност – практика, следвана от предишни папи – Лъв XIV отговори кратко: „Не“. След кратка пауза уточни, че все пак може да подпише подобен документ за всеки случай при неочаквана спешна ситуация, но засега не вижда такава необходимост.

„Взаимно разбирателство“ с аржентинския президент Хавиер Милей

По време на обиколката си папата се срещна с президентите на всяка от трите държави, като определи разговора си с аржентинския държавен глава Хавиер Милей като „много положителен“. На 8 ноември в своя реч понтификът призова Милей да не ощетява най-бедните слоеве в Аржентина с политиката си на строги икономии.

Пред журналистите Лъв XIV сподели, че на срещата на четири очи двамата са обсъдили уважението към човешката личност и грижата за най-нуждаещите се в аржентинското общество. „Имаше взаимно разбирателство относно ценността на живота, ценността на човешкото същество на всеки етап“, подчерта той.

Посещението бе белязано от огромен интерес от страна на вярващите. Пристигането на папата в перуанската столица Лима на 11 ноември събра около 3 милиона души по оценки на Ватикана – най-мащабното събитие от началото на неговия 18-месечен понтификат и най-голямото папско събитие от 2015 г. насам. Лъв XIV, който е служил като мисионер и епископ в Перу около 20 години, призна, че е бил изумен от множеството хора, искащи да докоснат стъклото на папамобила и да преживеят вярата си.