Председателят на Българския олимпийски комитет (БОК) Весела Лечева отчете, че страната ни изостава сериозно спрямо съседни държави относно инвестициите в инфраструктура за спорт. Тя даде за пример стадион „Българска армия", който може да служи като ориентир за успешно партньорство между държава, община и частен бизнес.

Весела Лечева се кандидатира за президент на световната федерация по спортна стрелба

Председателят на БОК настоя за по-активен диалог с Народното събрание и общините, както и за създаване на механизъм, който да гарантира по-добро планиране и разпределение на средствата за спортния инфраструктура.

„Това е тема, която се дискутира през последните 20 години. Многократно е повдигана, но така и не успяхме да намерим подход за цялостно развитие на спортната инфраструктура в България. Инвестираха се немалко средства, но сякаш това се случваше без ясна визия и без участието на спортните федерации“, заяви председателят на БОК.

Лечева разкри тревожни данни от проучване на спортните обекти в страната. По думите й държавните съоръжения са общо 1970, а общинските представляват 97% от цялата инфраструктура. Едва 5% от изследваните обекти са в отлично или много добро състояние, докато голяма част от останалите се нуждаят от подобрения.

„Стадион „Българска армия" се изгради най-вече заради усилията ЦСКА, частната инициатива и средствата, които бяха инвестирани - повече от 100 милиона евро. Това нямаше как да се случи без да използваме механизма за публично-частно партньорство. Ние в БОК вярваме в публично-частното партньорство, за да могат да се случват хубави неща в България", допълни председателят на БОК.

Като пример за успешна политика Лечева посочи Унгария, където през последното десетилетие са изградени 70 нови плувни комплекса, лекоатлетически стадион и редица спортни зали. Тя обърна внимание и на мащабните инвестиции в Казахстан, Узбекистан и Албания.

„България изостава. Няма смисъл дори да коментирам Сърбия. Трябва да имаме публично-частен механизъм за изграждане на нова спортна инфраструктура“, завърши Лечева.