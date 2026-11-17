България трябва да поеме ангажименти за значително повече средства за инфраструктурно строителство и може да си го позволи. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков.

"В България е нужно поемането на ангажимент за строителство за много повече пари, но това можем да си позволим. Нали не очакваме, че Софийският околовръстен път ще бъде даден на концесия и някой ще си плаща, за да преминава оттам", коментира министърът.

По думите му за инфраструктурни обекти е предвидена финансова рамка от 2,5 млрд. евро, а не 1 млрд. евро.

"Нали виждате колко бързо напълнихме чека, този чек имаме да го пълним с много обекти. Чекът е за 2,5 млрд. евро, а не за 1 млрд. евро", подчерта Шишков.

Регионалният министър отправи и критики към част от опозицията, като определи поведението ѝ като "недостойно". Според него някои народни представители използват депутатския си статут, за да правят манипулации.

По-рано през деня Мартин Димитров от ДБ отправи обвинения към МРРБ за "празен чек за 1 млрд. лева"

Преди началото на обсъждането на бюджетните законопроекти във финансовата комисия на парламента той посочи съществени разминавания между вариантите на документите, публикувани за обществено обсъждане, и внесените впоследствие официално в Народното събрание.

Критики към предложената финансова рамка отправи и Владислав Горанов от ГЕРБ-СДС. Той определи проекта за държавен бюджет като неубедително разпределение на публичните средства и изрази недоволство от липсата на ясна политика за връщане на страната към устойчиво развитие.

По думите му заложените финансови параметри не дават необходимата посока за нормалното развитие на държавата.