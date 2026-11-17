През 2027 г. ще бъдат изградени нови интелигентни системи за безопасност по всички магистрали в страната. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков пред НОВА.

Той посочи, че се подготвя поръчка за въвеждането им, като предстои да бъде определено къде ще бъдат поставени информационните табла. Той добави, че таблата трябва да бъдат свързани с координационен център.

Министър Шишков коментира и трагедията на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха 13 души. Той заяви, че не си спомня магистрала да е била затваряна заради мъгла.

„Затваряни са пътища заради силен снеговалеж. Мъглата се появява буквално само в определен участък, рязко и внезапно“, каза Шишков, като определи обвиненията към ведомството като „политически атаки“.

„Всички обаче трябва да си дадем сметка, че трябва да започнем да шофираме по разумен начин и да се съобразяваме с метеорологичните условия“, допълни Шишков.

Той каза, че се подготвя и нова стратегия за пътна безопасност, по която ще работят основно Министерството на регионалното развитие, Министерството на транспорта и МВР. Министърът критикува досегашното развитие на тол системата, която според него е била използвана предимно за събиране на такси и глоби от шофьорите, които не плащат за преминаване.

Шишков съобщи още, че в бюджета за следващата година са предвидени значителни средства за основни ремонти на пътища.

По повод критиките за цената на строителството на автомагистрала „Струма“ министърът заяви, че договорът за довършването на участъка е подписан още през 2015 г.

„Тогава изобщо няма проект и подробен устройствен план“, посочи той, като подчерта, че настоящото правителство не е определяло цената и не е подписвало договора.

По думите му прекратяването на процедурата сега би довело до съдебен спор, който може да продължи поне три години, а изграждането на пътя да бъде блокирано. В района на Кресна се извършват отчуждителни процедури за изграждането на обхода. Очаква се участъкът да бъде завършен до края на 2027 г., като за него има осигурено финансиране.

Министърът коментира и опасните фуги на Околовръстното шосе в района над Симеоново. Агенция „Пътна инфраструктура“ е възложила изготвянето на задание за ремонта им. „Имам уверение, че веднага след Нова година ще започнат да се ремонтират фугите. Ремонтът ще бъде платно по платно“, заяви Шишков.

Той изрази и съмнения относно качеството на мантинелите, като посочи, че има данни за връзки между фирми изпълнители и политически лица.

За пътя Добрич – Балчик, където при катастрофа загинаха трима души и има сигнали за липса на маркировка, министърът увери: „Осигурени са средства и маркировка там ще има“.