Четвърти петролен танкер е бил засегнат от мина и е избухнал в пламъци източно от Ормузкия проток през последните 24 часа. Това съобщиха иранските военноморски сили, цитирани от Ройтерс.

В краткото си съобщение иранските власти не предоставят допълнителни подробности за инцидента, като уточняват единствено, че той е станал в район с ограничено корабоплаване.

По-рано вчера Техеран съобщи за още три танкера, които според него са се натъкнали на мини при опит да преминат през Ормузкия проток. Тези твърдения обаче не са потвърдени от независими източници.

Инцидентите с плавателни съдове в района зачестиха през последните дни. Иран ограничи преминаването на кораби през Ормузкия проток и предупреди, че ще атакува плавателни съдове, които нарушават въведените ограничения.

Междувременно Британската организация за морски търговски операции съобщи за отделен инцидент с танкер, станал на около 7 морски мили (13 километра) северно от оманския град Хасаб.

При нападението е избухнал пожар в машинното отделение, в резултат на което плавателният съд е бил изваден от строя. Всички членове на екипажа са в безопасност. Засега няма информация за размера на материалните щети или евентуално замърсяване на околната среда.

Не е установено дали става дума за един от трите танкера, за които Иран съобщи по-рано, че са се натъкнали на мини.

По данни на британската организация още един танкер е бил поразен от неидентифициран снаряд в близост до изхода на Ормузкия проток.