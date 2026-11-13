Нанков: Шишков лъже за готовността на АПИ за зимата, пътищата все още не са подготвени

„Не съм мислел, че ще го кажа. Но да, прав беше Румен Радев – не е време за аматьори".

С тези думи народният представител от ГЕРБ-СДС Николай Нанков атакува министъра на регионалното развитие Иван Шишков заради липсата на готовност за зимно поддържане на републиканската пътна мрежа.

В публикация във Facebook Нанков заявява, че министърът няма необходимия капацитет да се справи с управлението на ведомството и го обвинява, че подвежда гражданите и колегите си в правителството.

Повод за реакцията му е официален писмен отговор на Иван Шишков до парламента от 6 ноември 2026 г. на въпрос, поставен от Николай Нанков относно готовността на Агенция „Пътна инфраструктура“ за предстоящия зимен сезон. В документа министърът уверява, че АПИ има необходимата организационна готовност да осигури зимното поддържане на републиканската пътна мрежа чрез действащите договори за поддържане и ремонтни дейности, сключени през 2024–2025 г.

„Предприемат се необходимите действия за обезпечаване на дейностите по зимно поддържане, така че да бъдат осигурени условия за безопасно и безпрепятствено движение по републиканските пътища при зимни условия“, се посочва в отговора на министъра.

Според Нанков обаче реалната ситуация е съвсем различна. Той твърди, че повече от пет месеца след встъпването на Шишков в длъжност не е проведена нова обществена поръчка за текущ ремонт и поддържане, нито за зимно поддържане.

По думите му ресурсът по действащите договори за голяма част от страната вече е изчерпан. Нанков поставя въпроса и за противоречието между публичните изявления на министъра и отговора му в парламента. Той припомня, че на 7 октомври, по време на заседание на парламентарната комисия по регионална политика, Шишков е заявил, че АПИ разполага с действащи договори и има пълна готовност за предстоящия зимен сезон. Депутатът обръща внимание и на ограниченията върху текущите ремонти.

Според изложеното от него със заповед на министъра от август са били забранени дейности като текущи ремонти, подмяна на пътни знаци и полагане на маркировка без изрични указания от ведомството.

Нанков свързва липсата на подготовка с рисковете за безопасността на движението при тежки метеорологични условия – ниски температури, гъста мъгла, овлажняване и заледяване на пътните настилки. Особено остро депутатът поставя въпроса след тежката трагедия на автомагистрала „Тракия“, при която загинаха хора, а десетки бяха ранени.

В парламентарния си въпрос Нанков е поискал министърът да посочи по кои договори ще се извършва зимното поддържане през предстоящия сезон – по действащите договори за текущ ремонт и поддържане или по нови договори, както и какви конкретни действия е предприела АПИ през последните пет месеца.

„Прогресиращ цинизъм!“, коментира Нанков отговора на министъра.

В заключение депутатът посочва, че към момента на публикацията му – 13 ноември, все още няма обявен режим на зимно поддържане на републиканските пътища.

Така въпросът за реалната готовност на държавата да осигури безопасно движение през зимата остава отворен, а противоречията между уверенията на регионалното министерство и твърденията на опозицията поставят под съмнение подготовката за предстоящия сезон.