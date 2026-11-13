Нови аварии спряха топлоподаването в София

Части от столицата останаха без топлоподаване заради нови аварии. Това сочи справка на интернет страницата на „Топлофикация София“.

Засегнати са абонатите на дружеството на ул. "Аксаков" № 30, 30А, ул. "Цар Шишман" № 2, 4, 6, 8, 10, 12 и ул. "Славянска" № 19 в центъра. Очакваното възстановяване топлоподаването е на 15 ноември.

Без парно и топла вода са и живущите на ул. "Ведрина" № 10, бул. "Пейо. К. Яворов" № 38-40 в „Лозенец“. Възстановяването е насрочено също за 15 ноември, информира БТА.

Дотогава без топлоподаване ще са и абонатите на „Топлофикация София“ на ул. "Тинтява" 9 в „Изток“.

Засегнати са и бл.19 и 20 в „Овча купел 2“, като аварията трябва да бъде отстранена до 18 ч. днес.

На 11 ноември директорът на "Топлофикация София" Петър Петров каза на брифинг, след като беше изслушан в комисията по инженерна инфраструктура към Столичния общински съвет, който е принципал на "Топлофикация София“, че единственото възможно трайно решение на проблемите е масова подмяна на топлопроводите. В случай, че дружеството продължи със стратегията си, която следва, а именно масова подмяна на компрометираните участъци, ще може да се гарантира качествена услуга в най-близко бъдеще, заяви Петър Петров.